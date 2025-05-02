الطبيبة عائشة المعمري.. من أقسام الطوارئ إلى «القمم السبع»

وجدت عائشة مصبح المعمري، أول طبيبة إماراتية متخصصة في طب الطوارئ والعناية المركزة، في تسلق الجبال متنفساً تعزز من خلاله «الثقة بالنفس والتحفيز على الإبداع»، ومن «المغامرة الأولى» ولد الشغف الذي تحول إلى أثر بتسلق أربع قمم عالمية ضمن تحدي «القمم السبع»، أحد أبرز وأصعب التحديات الجبلية على مستوى العالم، قاطعةً شوطاً كبيراً في هذه الرياضة التي تسعى إلى تحقيق نجاحات أكبر فيها، من خلال تسلق ثلاث قمم جديدة في المستقبل القريب.

وحول البدايات، قالت المعمري، خلال مشاركتها أخيراً في مؤتمر الفجيرة الدولي لسياحة المغامرات: «البداية كانت عندما قبلت مقترح زميلتي للقيام برحلة جبلية إلى سلطة عمان، للتخلص من ضغوط العمل اليومية، وقد انعكس تأثيرها الإيجابي عليّ بشكل كبير، حيث شحنتني بالطاقة الإيجابية مجدداً وأعادت لي صفاء الذهن»، وأضافت: «يوم واحد كان كفيلاً بمنحي سعادة لا توصف، تنفست خلاله بعمق وراحة شديدة، تخلصت خلالها من التعب والضغط النفسي».

وتابعت «من هنا ولد شغفي برياضة تسلق الجبال، التي اتخذتها، مع مرور الوقت، أسلوب حياة يعيد لي توازني النفسي، ويساعدني على التغلب على التحديات التي أواجهها في المجال الطبي، وبفضلٍ من الله وبالعزيمة والإصرار نجحت في صعود أكثر من أربع قمم عالمية، ضمن تحدي (القمم السبع)، أحد أبرز وأصعب التحديات الجبلية على مستوى العالم، والذي يتطلب تسلق أعلى قمة في كل قارة».

وأضافت المعمري: «قطعت شوطاً كبيراً في هذا المسار الذي بدأته في عام 2017، وتبقى لي ثلاث قمم أسعى لتسلقها في المستقبل القريب، ليس بهدف تحقيق إنجاز شخصي فحسب، وإنما كجزء من رسالة أكبر أؤمن بها، تتجسد في أهمية أن يسعى كل فرد لتحقيق التوازن النفسي، وعدم إغفال ذلك، فكما يعد الاهتمام بالصحة البدنية ضرورة وأمراً أساسياً، فكذلك الصحة النفسية التي لا توازيها في الضرورة والأهمية».

وقالت: «وجدت في رياضة تسلق الجبال الأهمية البدنية والنفسية، وكل يوم أمارسها أشعر بأنني أخوض رحلة تعيد اتزاني النفسي، وتمنحني مساحة للتأمل واستعادة المعنى الحقيقي في كل ما أقوم به، فضلاً عن فوائدها البدنية الجمة».

وتضع المعمري إمارة الفجيرة في قائمة أبرز الأماكن التي تحرص على ارتيادها خلال ممارستها رياضتها المفضلة، تقول المعمري: «أحب الفجيرة وأتغنى بطبيعتها الخلابة وجمال جبالها، وأجد فيها فسحة من الراحة للتخلص من ضجيج الحياة».

وإلى جانب «تسلق الجبال»، تحرص المعمري على القيام بأنشطة تطوعية مختلفة محلية وخارجية، ومن بينها رحلتان إلى إفريقيا، ضمن برامج طبية تطوعية لتطوير خدمات الطوارئ.

وتتمتع الدكتورة عائشة المعمري بخبرة تتجاوز 10 سنوات في مجالات طب الطوارئ، وطب الرعاية المركزة، والخدمات الطبية ضمن العمل الإنساني، وحصلت على شهادة البورد الكندي مرتين.

وشغلت منصب مديرة برنامج الإقامة في طب الطوارئ بمستشفى المفرق، وأسهمت خلاله في حصول البرنامج على اعتماد من مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي في شيكاغو، واستمرت في هذا الدور حتى أكتوبر 2020.

وتشغل المعمري عضوية مجلس طب الطوارئ في البورد العربي، حيث أسهمت ضمن لجنة التشخيص في تطوير لائحة تقييم حالة الفم، التي لاتزال مُستخدَمة حتى اليوم، كما تم انتخابها أمينةً للجنة التنفيذية للبورد العربي لطب الطوارئ، وعملت إلى جانب رئيس اللجنة على تأسيس برنامج زمالة متخصص في طب طوارئ وسموم الأطفال.

وتترأس المعمري حالياً مجلس طب الطوارئ في المجلس الإماراتي للتخصصات الصحية، وهي باحثة نشطة، ألفت 10 مؤلفات علمية تعنى بطب الطوارئ، وتركز على تحسين جودة الرعاية، والتعامل مع متلازمة الاحتراق الوظيفي في هذا المجال، وتحرص على المشاركة المنتظمة في مؤتمرات علمية، تقدم من خلالها أوراقاً تخصصية تركز على الابتكار والتجديد في القطاع الصحي.

. الرحلة الأولى كانت متنفساً أعاد لي صفاء الذهن، وشحنتني بالطاقة الإيجابية، ومنها وُلد شغفي برياضة تسلق الجبال.