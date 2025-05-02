خبراء الإمارات يقدّمون 8 حلول لتحديات في 5 قطاعات خلال «العلوم السلوكية العالمي»

قدّم ثمانية خبراء من برنامج خبراء الإمارات «الدفعة الرابعة» ثمانية حلول مبتكرة لتحديات وطنية مُلِحة، مرتبطة بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والاستدامة والهوية الثقافية والأمن الغذائي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر العلوم السلوكية العالمي 2025، الذي يُعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة أبوظبي، وتعكس هذه الحلول رؤية الإمارات الاستراتيجية للمستقبل بالتركيز على الابتكار والأثر الاجتماعي، حيث طورت هذه الحلول المبتكرة بالاعتماد على منهجيات العلوم السلوكية بعد أن خضعت للاختبارات العملية الميدانية المتعددة.

وأكّد مدير برنامج خبراء الإمارات، أحمد طالب الشامسي، الدور الفاعل لخبراء الإمارات في معالجة التحديات المعاصرة ووضع الحلول المناسبة، لاسيما في المجالات ذات الأولوية الوطنية. وحول الحلول الثمانية المقدمة من خبراء الإمارات، قدمت الخبيرة خلود العوضي، مشروعاً يركّز على تمكين الطلاب عن طريق معالجة احتياجاتهم التعليمية الفردية، وبالاستناد إلى مقترحات مبتكرة تُراعي النوع الاجتماعي وتُعزز المشاركة وتدعم النجاح الأكاديمي والمشاركة المدنية الفاعلة، كما اقترح الخبير الدكتور محمد العامري، توظيف التدخلات السلوكية الهادفة إلى تقليل انتشار الأمراض الوراثية النادرة من خلال تحسين ممارسات الفحص قبل الزواج. وطرح الخبير محمد الجناحي استراتيجية استهلاكية سلوكية تهدف إلى تعزيز شراء المنتجات المصنوعة في الإمارات عبر وسائل محددة، مثل توظيف نظام خاص لتصنيف الأرفف ونشر التنبيهات الرقمية وإطلاق مبادرات حوافز الولاء داخل المتاجر. بينما قدّمت الخبيرة مريم الفلاسي حلاً في مجال الأمن الغذائي يتمثل في تطبيق نظام وطني للتبرع بالغذاء يعتمد على التنبيهات الافتراضية والحوافز السلوكية لتقليل الفاقد والهدر الغذائي.

وطرح الخبير فيصل الهاوي برنامجاً مدرسياً ومنزلياً يهدف إلى تقليل وقت الشاشة السلبي لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ست و10 سنوات، بينما ستطلق الخبيرة سمية الهاجري حملة وطنية للتوعية الرقمية تحت عنوان «الأبطال الرقميون»، للتشجيع على الاستخدام المسؤول والإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب في الإمارات.

واقترحت الخبيرة روضة القبيسي دمج تجربة ثقافية إماراتية معتمدة ضمن مسارات التأشيرات وبرامج التوظيف لتحسين اندماج المقيمين وتعزيز التواصل الثقافي على المدى الطويل، كما قدّم الخبير محمد الواحدي مبادرة لدعم حفلات الزفاف المتواضعة تحت اسم «مديم» باستخدام الخيارات الافتراضية والرسائل الاجتماعية والحوافز المجتمعية.

أحمد طالب الشامسي:

. دور فاعل لخبراء الإمارات في معالجة التحديات المعاصرة.