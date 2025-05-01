عبدالرحمن العور: الإمارات نموذج عالمي في توفير السبل الضامنة لصحة وسلامة ورفاهية العمال

تحتفي دولة الإمارات بـ«اليوم العالمي للعمال»، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، وذلك تجسيداً لمستوى التقدير والاحترام الذي تحظى به القوى العاملة في الدولة، وهنّأ وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، العاملين في دولة الإمارات بهذه المناسبة، مؤكداً أن العمال ركيزة أساسية وشركاء رئيسون في جهود تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف المستقبلية الطموحة للدولة، في كل المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز ريادة وتنافسية الإمارات في مجالات سوق العمل كافة.

وقال، إن احتفاء الإمارات بـ«اليوم العالمي للعمال» مناسبة تجسّد مستوى التقدير العميق للعاملين في الدولة من مختلف جنسياتهم، البالغة أكثر من 200 جنسية، وهو ما يؤكد القيم الإنسانية والتراحم في المجتمع الإماراتي، ويعكس جهودنا المستدامة، لتحفيز بيئة العمل الإيجابية.

وأضاف: «مستمرون في تطوير المبادرات التي تكرّس ثقافة التقدير والرعاية للعمال، وتعزز مفهوم الحماية الاجتماعية، وتدعم في الوقت ذاته جهود التوطين والتنمية المستدامة، في إطار أهدافنا الاستراتيجية لتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل، وزيادة جاذبيته للكوادر الإماراتية والكفاءات العالمية، وتعزيز رفاهية القوى العاملة من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة، ومنظومة حوكمة فعّالة لسوق العمل، بما يسهم في استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وينسجم مع رؤية الإمارات 2031».

وقال: «إن دولة الإمارات باتت نموذجاً يُحتذى عالمياً في توفير السبل الضامنة لصحة وسلامة ورفاهية العمال، ودعمهم وتمكينهم وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل، لافتاً إلى أن تكريم العاملين وتقدير جهودهم من خلال المبادرات المختلفة خلال العام، مثل جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، يمنحهم حافزاً دائماً لاستمرار العطاء والابتكار، وينعكس إيجاباً على سوق العمل من خلال شعورهم بالرضا والسعادة، والاحترام لدورهم».

وأكّد حرص الوزارة على التواصل مع العمال في جميع الأوقات، ومشاركتهم في الأعياد والمناسبات، لتعزيز اندماجهم المجتمعي، في إطار منهجية مستدامة لتكريم القوى العاملة والاحتفاء بها، وتعزيز استقرارها الاجتماعي والأسري، وذلك بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.

وتحت شعار «عمالنا مصدر فخرنا»، تحتفي وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص بهذه المناسبة العالمية، عبر توزيع الهدايا على العمال في مواقع العمل والسكنات العمالية ومراكز التسوق بمن في ذلك العمالة المساعدة، فضلاً عن زيارة العمال المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات نتيجة إصابات العمل، لتعزيز الشعور لديهم بالتقدير والامتنان في هذه المناسبة الخاصة.

وحققت دولة الإمارات نقلة نوعية على مستوى التشريعات والمبادرات والممارسات الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، بما يعزز من شفافية سوق العمل في الدولة.

الدكتور عبدالرحمن العور:

. الوزارة حريصة على التواصل مع العمال في جميع الأوقات، ومشاركتهم في الأعياد والمناسبات لتعزيز اندماجهم المجتمعي.

. مستمرون في تطوير المبادرات التي تكرّس ثقافة التقدير والرعاية للعمال، وتعزز مفهوم الحماية الاجتماعية.