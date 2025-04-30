برنامج متخصص لتعزيز الوعي المالي للأسرة الإماراتية

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد البرنامج التدريبي "الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً" ضمن "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي وتعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.

وكشفت الهيئة خلال مؤتمر صحافي أمس أن البرنامج التدريبي يشمل منتسبي برنامج "أعراس دبي"، ويتضمن مجموعة من المحاضرات والورش، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين من هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و"الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، بهدف تمكين المقبلين وحديثي الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد بفعالية، لضمان استقرارهم المادي على المدى الطويل، إضافة إلى التوعية بأهمية الادخار، وإدارة الميزانية الأسرية، وتفادي الوقوع في الديون التي قد تؤثر سلباً على استقرارهم الأسري، كما يستهدف مساعدة الزوجين في وضع ميزانية فعّالة وإدارة النفقات بطريقة مستدامة وتخصيص الأموال للضروريات.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بنت عيسى بوحميد إن برنامج"الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟" يعكس التزام الهيئة بدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين في إمارة دبي وتعزيز جودة حياتهم، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتخطيط المالي السليم.

وأكدت أن البرنامج يعزز الوعي المالي والنفسي والاجتماعي، انطلاقاً من أهمية هذا الترابط في بناء أسر متماسكة مؤكدة أن أهمية الوعي المالي للأسرة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل هو خطوة محورية في تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي.

مستقبل مالي مستدام

بدورها قالت الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: إن أكاديمية الاقتصاد الجديد تسعى من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى تمكين المستهدفين وتعزيز ثقافتهم المالية لاستيعاب التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد وإدارة الموارد المالية بذكاء وبناء مستقبل مالي مستدام، بما ينعكس إيجاباً على استقرار أسرهم ويسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً.

وتابعت: "نؤمن بأن استقرار الأسرة هو أساس المجتمع المتماسك، وبنهاية هذا البرنامج التدريبي، سيكون لدى المشاركين خارطة طريق مبدئية لمستقبلهم المالي، تُمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية بثقة ووعي".