"الموارد البشرية والتوطين" تحدد حالات استرداد مبالغ استقدام العامل المساعد لصاحب العمل

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على حسابها على موقع "أنستقرام" الحالات التي تلزم مكتب استقدام العمالة المساعدة برد مبالغ الاستقدام لصاحب العمل والحالات التي تستوجب ذلك .

وقالت الوزارة إن مكتب استقدام العمالة يلتزم برد مبلغ الاستقدام بالكامل خلال الشهر الأول من العمل عند عدم توفر اللياقة الطبية أو عند إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المطلوبة المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة، فضلا عن انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة، إضافة إلى قيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

وفيما يتعلق بإلتزام مكتب الاستقدام برد جزئي لمبلغ الاستقدام خلال فترة التجربة (بعد الشهر الأول) بحسب مدة عمل العامل المساعد، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يتم إنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المطلوبة المتفق عليها في الاتفاق المبدئي أو العقد المبرم من بين أصحاب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة، إلى جانب انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة.

وذكرت الوزارة كيفية احتساب المبالغ التي سيتم ردها جزئيا خلال فترة التجربة (بعد الشهر الأول) على الشكل التالي:

ـ إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل المساعد بالأشهر × المدة المتبقية من مدة عقد العمل، مثلا:

بافتراض تكلفة الاستقدام 12000 درهم دون الضريبة يتم احتساب قيمة المبلغ المسترد (12000÷ 24 شهرا) ×18 شهرا = 9000 درهم (المبلغ المسترد).

وقالت الوزارة إن مكتب الاستقدام يلتزم برد جزئي لمبلغ الاستقدام بعد انتهاء فترة التجربة بحسب مدة عمل العامل المساعد، وذلك عند:

ـ قيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للممرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة.

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مكتب الاستقدام يلتزم أيضا بإرجاع رسوم الخدمات الحكومية لصاحب العمل في حال ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل المساعد خلال فترة التجربة (6 أشهر).