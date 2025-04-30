وفد عراقي يطّلع على نماذج العمل المبتكرة لحكومة الإمارات

اطلع وفد حكومي من مكتب رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية العراق على أفضل التجارب ونماذج العمل التي طورتها حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية أجراها للدولة، ضمن مبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء تهدف إلى تعزيز التعاون مع حكومات الدول الشقيقة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتَي البلدين في مجالات العمل والتحديث الحكومي.

وهدفت زيارة الوفد للتعرّف إلى أفضل الممارسات والحلول المبتكرة والمشروعات والبرامج التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، خصوصاً السياسات الحكومية والتشريعات وإعداد القيادات الحكومية، واستشراف مستقبل الحكومات المرنة، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ومتابعة الأداء وتحفيز التميز، وتمكين الحكومات بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة والمشروعات الاستراتيجية.

وضم وفد حكومة جمهورية العراق الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور حميد نعيم خضير، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، الدكتور نوفل هلال، ووكيل وزارة النفط، عزت صابر، ووكيل وزارة التجارة، ستار جبار، ووكيل وزارة الصحة، هاني موسى، وعدداً من المسؤولين في حكومة جمهورية العراق.

وعقد الوفد الزائر سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في حكومة الإمارات، التقى خلالها وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم الحمادي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، ورئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، ومدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان أهلي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، ومدير عام دبي الرقمية، حمد المنصوري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، خلفان بالهول، وأمين عام المدرسة الرقمية، د. وليد آل علي، وعدداً من القيادات الحكومية.

وشهدت الزيارة عقد جلسات حوارية عدة، ولقاءات مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، وجولات معرفية لعدد من الجهات الحكومية شملت مؤسسة دبي الرقمية، وزيارة متحف المستقبل ومتحف الاتحاد، فيما حضر الوفد جانباً من فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه أن حكومة دولة الإمارات تعمل على التعاون لتمكين الحكومات حول العالم، وأن الشراكة مع حكومة العراق في التحديث والتطوير الحكومي، تعكس العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقال عبدالله لوتاه إن مكتب التبادل المعرفي الحكومي يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الرائدة، على إثراء المعرفة ونقل نموذج الإمارات الرائد في العمل الحكومي، ومشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح، لتعزيز استفادة الحكومات من التجارب التي حسّنت الكفاءة والأداء، وعززت الجاهزية للمستقبل، وأحدثت أثراً إيجابياً في المجتمعات.

عبدالله لوتاه:

. حكومة الإمارات تعمل على توسيع التعاون لتمكين الحكومات حول العالم.