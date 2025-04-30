محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود برئاسة منصور بن محمد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2025 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية الفريق محمد أحمد المري نائباً للرئيس.

ووفقاً للمرسوم، يضم المجلس في عضويته أحمد محمد بن ثاني، إضافة إلى عضوية ممثلين عن كل من شرطة دبي، ودائرة جمارك دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي للمطارات، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وسلطة دبي البحرية، وهيئة دبي الرقمية، وبلدية دبي، إضافة إلى الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، على أن تتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.