«طرق دبي» تُنجز تحسينات مرورية في «البرشاء»

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من التحسينات المرورية الشاملة على «شارع 34» في منطقة البرشاء جنوب الأولى، استجابة لملاحظات أهالي المناطق السكنية، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز شبكة الطرق ومستوى السلامة المرورية في الشوارع الرئيسة والداخلية، والارتقاء بالبنية التحتية في الأحياء السكنية، ومواكبة المسيرة التنموية الحالية والمستقبلية، وتحقيقاً لرؤية الهيئة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام في إمارة دبي.

وتضمنت أهم أعمال التحسينات إنجاز أربعة مداخل ومخارج جديدة على «شارع 34» في البرشاء جنوب الأولى، لتسهيل حركة دخول المركبات وخروجها، وتقليل زمن الرحلة للدخول والخروج من وإلى المنطقة من خمس دقائق إلى أقل من دقيقة، وتنفيذ أرصفة مشاة ممتدة على طول «شارع 34» في البرشاء جنوب الأولى، إلى جانب توفير 158 موقفاً جديداً لخدمة سكان المنطقة، لتنظيم عملية وقوف المركبات، والحد من الوقوف والمرور العشوائي على جوانب الطريق، ورفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة.

ونفذت الهيئة مخرج دوران للخلف عند تقاطع نهاية «شارع 34» مع «شارع الحدائق»، لتسهيل حركة المركبات، وتقريب المسافات على السكان، وتحقيق الاستفادة القصوى من المداخل والمخارج الجديدة للمنطقة، حيث أسهم هذا التحسين في خفض زمن الرحلة للدخول والخروج، من خمس دقائق إلى دقيقة واحدة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا، في بيان صحافي، أمس: «تأتي الحلول السريعة الأخيرة في البرشاء جنوب ضمن خطط الهيئة، الهادفة إلى توفير حركة مرورية أكثر سلاسة وأماناً في مختلف شوارع دبي، وتحديداً في الأحياء السكنية، من خلال تنفيذ مجموعة من الحلول المرورية التي تواكب توجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، عبر توفير بنية تحتية تحقق تنقلاً أكثر كفاءة وسلامة، وتوفر بيئة حضرية متكاملة ومستدامة».

وأضاف أن التحسينات المرورية تسهم في انسيابية حركة السير وخفض معدل الازدحام عند التقاطعات الرئيسة، لافتاً إلى أن الهيئة أنشأت سبعة معابر مشاة موزعة بشكل مدروس على الطرق الداخلية، لتقليل نقاط التقاطع غير الآمنة بين المشاة والمركبات، لاسيما في المناطق والأحياء مثل البرشاء جنوب، التي تشهد كثافة سكانية عالية.