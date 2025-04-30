«الطوارئ والأزمات بأبوظبي» يطلق ملتقى «مرونة»

أطلق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أمس، فعاليات «الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة - مرونة»، بحضور عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية.

ويهدف الملتقى، الذي يستمر يومين، إلى تعزيز مفاهيم الجاهزية المؤسسية، وضمان استمرارية الأنشطة والخدمات الحيوية خلال الطوارئ والأزمات والكوارث، وتسليط الضوء على دور المركز في التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية، والتعريف بأهمية برنامج الخدمة الوطنية البديلة كأداة استراتيجية لدعم استمرارية الأعمال في الظروف الاستثنائية.

وشهد اليوم الأول من الملتقى إطلاق «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية»، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، وهو أول معيار عالمي مخصص للقطاع الصحي، ضمن سلسلة من المعايير التي يعتزم المركز إطلاقها، لتغطية مختلف الأنشطة الحيوية في الإمارة.

ويهدف المعيار الجديد إلى ضمان استدامة قدرات القطاع الصحي، وتطوير منظومة إدارة استمرارية خدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.

وتم خلال الفعالية تخريج 129 مجنداً ضمن ثلاث دفعات من برنامج الخدمة الوطنية البديلة، وتكريم 21 جهة محلية قامت بتفعيل البرنامج، إضافة إلى تكريم 10 جهات استوفت متطلبات الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في الإمارة.

وشملت أجندة الملتقى في يومه الأول جلسات حوارية تناولت أفضل الممارسات والبرامج المطبقة في مجال استمرارية الأعمال.

واستعرض عدد من المختصين والخبراء تجاربهم العملية في هذا المجال، مؤكدين أهمية تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات.

وأكد المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مطر سعيد النعيمي، أن تنظيم هذا الحدث يعكس التزام المركز بتعزيز جاهزية الإمارة، ويشكّل منصة لتبادل الخبرات في إدارة الطوارئ والأزمات واستمرارية الأعمال، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف أن إطلاق معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال في الرعاية الصحية، يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز مرونة القطاع الصحي، ويؤكد حرصنا على توفير بيئة صحية مستدامة قادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وأشار إلى أن المركز يواصل تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية، ما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للأزمات، وتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية للمستقبل.

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الوقاية والاستعداد بالإنابة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، حيدر عمر الهاشمي، إن المركز ينظم ملتقى «مرونة» السنوي، بهدف جمع الخبراء من مختلف الجهات المحلية التي طبّقت أفضل الممارسات في منظومة استمرارية الأعمال خلال السنة الماضية، وتعميمها على الجهات المحلية الأخرى للاستفادة منها في تحقيق استمرارية الأعمال بأفضل الصور والطرق.