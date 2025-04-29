للمسافر الإماراتي.. تايلاند تطبق نظام بطاقة الوصول الرقمية بديلا عن نموذج الهجرة الورقي

أعلنت بعثة الامارات في بانكوك، أن مملكة تايلاند سوف تطبق نظام بطاقة الوصول الرقمية (TDAC) بديلاً عن نموذج الهجرة الورقي (TM6)، ابتداء من الأول من مايو المقبل .

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي على انستغرام أنه " في إطار العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين دول الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند وتمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق والتفاهم المشترك على مختلف المستويات، تعلن البعثة أن السلطات التايلاندية ستبدأ اعتبار من 1 مايو 2025 تطبيق نظام بطاقة الوصول الرقمية وسيكون بإمكان المسافر الإماراتي التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (tdac.immigration.go.th) ، وذلك قبل موعد السفر بحد أقصى ثلاثة أيام مع ضرورة إدخال البيانات الشخصية ومعلومات جواز السفر وتفاصيل الرحلة ومكان الإقامة داخل تايلاند بالإضافة إلى الإقرار الصحي ليحصل على رمز استجابة سريع (QR Code) يجب تقديمه لموظف الهجرة عند الوصول.

وبينت ان مميزات النظام الجديد، إمكانية التسجيل بالإنابة عن أفراد آخرين وقبل ثلاثة أيام من الوصول، مرونة تحديث البيانات في أي وقت قبل السفر.

وتضمن عملية التسجيل خمس خطوات تبدا بالدخول إلى الموقع الإلكتروني، ثم تعبئة نموذج بالبيانات المطلوبة، وإدخال بيانات الإقامة في الدولة مع الإقرار الصحي واستلام التأكيد عبر البريد الإلكتروني وأخيرا تقديم رسالة التأكيد الإلكترونية ورمز الاستجابة السريعة ووثائق السفر عند الوصول.