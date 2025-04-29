حمدان بن محمد: الإمارات تواصل لعب دور ريادي في تشكيل مستقبل السفر والسياحة

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في تدوينة عبر منصة"إكس": "خلال زيارتي لمعرض سوق السفر العربي 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، اطلعت على عدد من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في الحدث الذي يستقطب في دورته الحالية 2800 عارض من 161 دولة.."

وأضاف سموه: " بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل الإمارات لعب دور ريادي في مد جسور التواصل بين الأسواق العالمية وبناء الشراكات وتشكيل مستقبل السفر والسياحة".