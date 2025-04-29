"رولز رويس كولينان" تنضم إلى أسطول شرطة دبي من الدوريات الفارهة

ضمّت القيادة العامة لشرطة دبي، سيارة "رولز رويس كولينان" التي تعتبر نسخة فريدة من نوعها مُعدلة من قِبل شركة منصوري لتعديل السيارات، ضمن أسطول دورياتها الأمنية السياحية " الفارهة".

ودشن العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، السيارة المُعدلة الجديدة، خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي المُقامة في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور المقدم محمد عبد الرحمن، نائب مدير إدارة الشرطة السياحية، والمُقدم موسى مبارك عبد الله، رئيس قسم الدوريات الأمنية السياحية، وعدد من الضباط في شرطة دبي. ومن جانب شركة منصوري، مدير الشركة السيد كوروش منصوري، والسيد صالح عبد الله، مدير التصميم، والسيد أحمد العبادي، مدير العمليات، وعدد من موظفي الطرفين.

واطلع العميد الجلاف على مواصفات السيارة التي تُنتج قوة حصانية تصل إلى 610 حصاناً، والسرعة القصوى تصل إلى 280 كيلومتراً لكل ساعة، وتقطع مسافة من صفر إلى 100 كلم في مدة زمنية 5 ثوانٍ.

كما واطلع العميد الجلاف، على التعديلات والتزويد في السيارة، والذي يجعل منها أيقونة تجذب الأنظار في الشارع، والعديد من المواصفات والإضافات المصنوعة من ألياف الكربون والفايبر، والعديد من التعديلات المصنوعة من أجود أنواع الألمنيوم التي تلفت الانتباه، إلى جانب أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والشاشات التي توفر كل المعلومات التي يحتاجها السائق، وتسهل عليه قيادتها بكل حرفية.

وأشاد العميد الجلاف بالتعاون الوثيق مع شركة منصوري العالمية في مجال تعديل السيارات، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة إلى أسطولها من الدوريات الفارهة، لتعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة، و"بوليفار الشيخ محمد بن راشد"، و"جي بي آر"، وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

إلى ذلك، قال السيد كوروش منصوري:" شركة منصوري تعتبر من إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تعديل وتزويد السيارات الفارهة ومقرها ألمانيا، وقد أعادت تعريف التميز في عالم السيارات باستمرار من خلال الحرفية المُصممة حسب الطلب والتصميم الحصري".

وأضاف:" يسرنا أن نعلن عن تعاوننا الثاني مع شرطة دبي، حيث تجسد سياراتنا بكل فخر هويتهم المرموقة. وتبرز هذه الشراكة مع شرطة دبي التزامنا المشترك بالابتكار والتميز والريادة في عالم السيارات. ونحن هنا اليوم لنكشف عن سيارة "رولز رويس كولينان" الفريدة (نسخة 1 من 1)، التي صممتها شركة منصوري خصيصاً لشرطة دبي".

الجدير ذكره أن التعاون الأول بين شركة منصوري وشرطة دبي كان قد أسفر عن انضمام سيارة "مرسيدس جي63 منصوري المعدلة" إلى أسطول دوريات شرطة دبي الفارهة، والتي تتمتع بقوة حصانية مقدراها 720 حصاناً وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 3.7 ثانية، وتصل إلى سرعة لا تقل عن250 كم/س.