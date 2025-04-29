أنور قرقاش: تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يدحض المزاعم الباطلة ضد الإمارات

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الديبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات.

وقال على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين ويدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، في حملة تضليل ممنهجة تهدف للتنصل من المسؤولية".

وتابع قائلا: "نجدد دعوتنا لوقف الحرب فورًا دون شروط، والانخراط الجاد في محادثات السلام، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة تحقق تطلعات الشعب السوداني".