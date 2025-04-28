دمج مركبات الأجرة ذاتية القيادة ضمن أسطول «تاكسي دبي»

تعتزم شركة «تاكسي دبي» دمج مركبات الأجرة ذاتية القيادة ضمن أسطولها، وذلك في إطار دعمها لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مؤكدة أنها تعمل بشكل وثيق مع هيئة الطرق والمواصلات لضمان الامتثال لأعلى المعايير التشغيلية.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تاكسي دبي»، منصور رحمة الفلاسي، إن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إدخال مركبات الأجرة ذاتية القيادة - التي من المقرر أن تدخل خدمة التشغيل التجاري في دبي بحلول العام المقبل 2026 - ضمن أسطولها، وذلك في إطار توجّه الشركة الداعم لاستراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، والهادفة إلى تحويل 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «تاكسي دبي» تعمل بشكل وثيق مع هيئة الطرق والمواصلات، لضمان الامتثال لأعلى المعايير التنظيمية، والسلامة، والتشغيل، وتعمل حالياً على استكمال كل الجوانب الفنية والتشغيلية اللازمة لتفعيل هذا التحول النوعي.

وكشف منصور الفلاسي أن شركة «تاكسي دبي» شهدت توسعة لمجال أعمالها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، حيث باتت تمتلك حالياً أسطولاً ضخماً يضم أكثر من 9500 مركبة، تشمل أكثر من 6200 مركبة أجرة، و500 مركبة ليموزين، و1100 حافلة، و1900 دراجة توصيل، فيما يُعد 86% من الأسطول صديقاً للبيئة.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أخيراً، عن توسيع نطاق الشراكة والتعاون مع شركات رائدة عالمياً في مجال التقنيات ذاتية القيادة، لتشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة في إمارة دبي، وتشمل هذه الشراكة تعاوناً استراتيجياً مع كل من شركة Uber Technologies, Inc (NYSE:UBER) وWeRide (NASDAQ: WRD)، حيث ستقومان بإطلاق المركبات ذاتية القيادة في دبي عبر منصة Uber، إلى جانب شركة Baidu الصينية عبر ذراعها المتخصصة في النقل ذاتي القيادة Apollo Go، التي تُعد من أبرز مزودي حلول القيادة الذاتية على مستوى العالم، وخدمات طلب المركبات ذاتية القيادة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الهيئة لتعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتحويلها إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتأكيد مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم.

وتهدف هيئة الطرق والمواصلات إلى دعم تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، وتعكس هذه الشراكات التزام هيئة الطرق والمواصلات بالعمل مع قادة التكنولوجيا حول العالم، وتشكل جزءاً من تجارب تشغيلية على المركبات ذاتية القيادة، التي بدأت في عام 2016، وشهدت تنوعاً في السنوات الماضية.

منصور رحمة الفلاسي:

• نعمل مع «طرق دبي» لضمان الامتثال لأعلى المعايير التشغيلية.