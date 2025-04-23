حمدان بن محمد يُعيّن مديرين تنفيذيين في «تنمية المجتمع» بدبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2025، بنقل المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي سعيد أحمد ثاني الطاير، وتعيينه مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المؤسسي بالهيئة.

كما أصدر سموّه القرار رقم (28) لسنة 2025 بتعيين شيخة أحمد عبدالرحمن أحمد الجرمن مديراً تنفيذياً لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي.

ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما ويُنشران في الجريدة الرسمية.