إسقاط المخالفات المرورية التي مضى على ارتكابها 10 سنوات في الشارقة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ونص القرار على أن تُسقط المخالفات المرورية المسجلة لدى السلطة المختصة بالضبط المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة والتي مضى عليها مدة 10 سنوات من تاريخ ارتكابها.

كما نص القرار على أن تستوفي القيادة العامة لشرطة الشارقة رسم وقدره (1,000) درهم مقابل طلب إسقاط المخالفات المرورية، ويُستثنى من الرسم الحالات الآتية:

1. ثبوت وفاة مالك المركبة.

2. ثبوت مغادرة مالك المركبة الدولة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متصلة.

3. المركبة المتروكة والتي تخلى عنها مالكها بعد تعذر الوصول إليه.