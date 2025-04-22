العور: 74% إجمالي إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات إلى 74%.

وقال خلال مشاركته على رأس وفد من الدولة في أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، في العاصمة المصرية القاهرة، إن الإمارات رسخت موقعها كجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وحلت الدولة في المركز الأول عربياً، والثاني عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمركز الأول عربياً والـ15 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة، فضلاً عن تصدرها مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.

وأشار إلى تصدر دولة الإمارات دول المنطقة بحلولها في المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بفضل سياساتها المتقدمة في التعليم، والرعاية الصحية، وتمكين المرأة، واستقطاب الكفاءات، كما شهد سوق العمل الإماراتي نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع ارتفاع عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وأسهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.

وأوضح أن جهود دولة الإمارات ورؤيتها الاستشرافية، عززت ريادتها وتنافسيتها العالمية، فتصدرت المركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024، من أبرزها مؤشرات نسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة سوق العمل، كما حققت نتائج متميزة على المستوى العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث حازت المركز الثالث عالمياً في استقطاب وتطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتم تصنيفها بين الدول الخمس الأولى على مستوى العالم في تنافسية الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي.