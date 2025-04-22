«تمكين المجتمع»: 649.8 ألف متطوع يسجلون في «متطوعين.إمارات»

أكدت وزارة تمكين المجتمع أن عدد المسجلين في المنصة الوطنية «متطوعين.إمارات» بلغ 649 ألفاً و848 متطوعاً.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات أولت أهمية كبيرة لترسيخ وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وجعلها جزءاً أساسياً من رؤيتها نحو بناء مجتمع متماسك ومتعاون، يتحلى بالقيم الإنسانية السامية التي تعكس مكونات الهوية الإماراتية، من عطاء وخير، وتقديم يد العون والدعم للآخرين، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وتفصيلاً، تبذل وزارة تمكين المجتمع جهوداً متواصلة في تعزيز ثقافة التطوع، عبر إتاحة الفرص التطوعية لأفراد المجتمع والمؤسسات، للمشاركة في أنشطة إنسانية وخيرية داخل الدولة وخارجها، وذلك عبر المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات»، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات.

وتوفر المنصة فرصاً تطوعية متعددة المجالات لآلاف المسجلين من المواطنين والمقيمين، الراغبين في خدمة المجتمع وتوظيف مهاراتهم وتخصصاتهم في مجالات مختلفة من العمل التطوعي المتاحة في الدولة، وقد بلغ عدد المسجلين في المنصة الوطنية «متطوعين.إمارات» 649 ألفاً و848 متطوعاً، ولاتزال المنصة تشهد إقبالاً كبيراً للتسجيل والمشاركة في الفرص التطوعية التي تتيحها لمختلف الفئات العمرية.

ويصل عدد المسجلين الإناث إلى 340 ألفاً و410 متطوعات، وعدد الذكور 309 آلاف و215 متطوعاّ، وتأتي الفئة العمرية بين 16 و35 عاماً، الأكثر مشاركة وتفاعلاً في الأنشطة التطوعية، بعدد يصل إلى 427 ألفاً و367 متطوعاً، بينما تصل أعداد كبار المواطنين في الفئة العمرية بين 60 و100 عام إلى نحو 7159 متطوعاً، شاركوا في العديد من الفعاليات التطوعية.

وتضم المنصة المتطوعين المسجلين من الفئة العمرية بين خمسة و18 عاماً، إذ يبلغ عددهم 32 ألفاً و552 متطوعاً، فيما يصل عدد المتطوعين من فئة أصحاب الهمم 5942 متطوعاً، أما عدد المتطوعين المشاركين في الفعاليات والأنشطة خارج الدولة فبلغ 40 ألفاً و725 متطوعاً.

وتتنوع مجالات التطوع في منصة «متطوعين.إمارات»، مثل: التعليم، والعمل الإنساني، ورعاية كبار المواطنين، وقطاع الصحة، وقطاعات الثقافة والفنون والرياضة، إلى جانب قطاع الترفيه والبيئة وخدمة المجتمع، والتطوع الدولي، والاستجابة للحالات الطارئة.