شيخ الأزهر: البابا فرنسيس شريك في وثيقة الأخوة

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن بالغ الحزن لفقدان قداسة البابا فرنسيس الذي رحل عن عالمنا، أمس، بعد مسيرة حافلة في خدمة الإنسانية والدفاع عن القِيَم المشتركة بين البشر.

وأكد فضيلته، في بيان، أمس، أن البابا فرنسيس «كان أخاً في الإنسانية، ورمزاً عالمياً قل نظيره في الإخلاص لقضايا الفقراء والمظلومين، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات»، مشيداً بدوره الرائد في ترسيخ ثقافة السلام، ورفضه لجميع أشكال الكراهية والتطرف.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن العلاقات بين الأزهر والفاتيكان شهدت تطوراً كبيراً خلال عهد البابا فرنسيس، بدءاً من حضوره مؤتمر الأزهر العالمي للسلام عام 2017، وصولاً إلى التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام 2019، التي مثلت إعلاناً مشتركاً عن التزام القيم الإنسانية والتسامح والتعاون بين جميع شعوب العالم.