محمد بن زايد: البابا فرنسيس كان رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة

نعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، البابا فرنسيس.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع إكس": "خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس".

وتابع سموه قائلا: "كان رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتضامن الإنساني ورفض الحروب، وعمل مع الإمارات لسنوات من أجل تكريس هذه القيم لمصلحة البشرية".