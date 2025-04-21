محمد بن زايد: البابا فرنسيس كان رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة
نعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، البابا فرنسيس.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع إكس": "خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس".
وتابع سموه قائلا: "كان رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتضامن الإنساني ورفض الحروب، وعمل مع الإمارات لسنوات من أجل تكريس هذه القيم لمصلحة البشرية".
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