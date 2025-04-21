حمدان بن محمد: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لمبادرات وخدمات دبي المستقبلية

أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي لديها رؤية واضحة لدور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وتواصل استعدادها للتحولات القادمة التي ستطرأ على القطاعات كافة بفضل التقدم الهائل، انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية الاستفادة من الفرص القادمة لتنعكس إيجاباً على جودة حياة الناس.

وبمناسبة انطلاق «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم، قال سموّه: «قبل أكثر من 10 أعوام وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوضع كافة الخدمات الحكومية في هواتفنا، واليوم نخطو خطوة جديدة نحو المستقبل.. فلم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة.. بل هو البنية التحتية التي نبني بها مدناً تفكر، وخدمات تتعلّم، وحكومات تتوقّع قبل أن يُطلب منها. واليوم نرسم ملامح مرحلة جديدة نطمح أن يشكّل فيها الذكاء الاصطناعي الركيزة الأساسية لتصميم المبادرات والخدمات المستقبلية في دبي».

وأكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة القادمة تتطلب اتباع نهج واضح، لتطوير القطاعات الأكثر تأثراً بالتغيرات الحالية والتحولات القادمة، خصوصاً في القطاعات الحكومية والاقتصادية والتعليمية.

وقال سموّه: «سنبدأ بتقييم كل جهة حكومية بناءً على مدى دمج استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالها، وفي قدرات فرقها.. وسنقيس أداء القطاع الأكاديمي من خلال ما يُدرّس من علوم الذكاء الاصطناعي.. وسنحتفي بالشركات التي تدفع اقتصاد الذكاء الاصطناعي في دبي إلى الأمام».

واختتم سموّه بالقول: «هذا هو المعيار الجديد.. ومن لا يفكر بالذكاء الاصطناعي اليوم.. سيجد نفسه متأخراً جداً عن العالم.. نلتقيكم في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».

خلوة الذكاء الاصطناعي

وتنطلق اليوم، أعمال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، الذي ينعقد على مدار خمسة أيام، من 21 إلى 25 أبريل الجاري، بمشاركة محلية وعالمية واسعة، وتنطلق أجندة الأسبوع من خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي»، التي تنعقد صباح اليوم، في متحف المستقبل، بمشاركة ما يزيد على 150 من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين وممثلي الشركات التكنولوجية العالمية.

وتبدأ الخلوة بكلمة افتتاحية يلقيها وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل،

عمر سلطان العلماء، تليها جلسات رئيسة يشارك فيها الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سوني إيه آي (Sony AI)، مايكل سبرانجر، ونائب الرئيس ورئيس غوغل ريسيرتش «Google Research»، يوسي ماتياس .

وتضم الخلوة أيضاً أربع جلسات نقاشية معلقة حول تمكين البيانات، والبنية التحتية الرقمية، والتمويل والدعم المالي، وتنمية المواهب، وتهدف هذه النقاشات إلى تسليط الضوء على أبرز السياسات والتشريعات التي يجب تطويرها، وأهم الفرص التي توفرها تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وسبل تفعيل أثرها الإيجابي والتنموي في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم المواهب وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي

كما تنطلق، اليوم، أعمال «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي سيستمر لمدة أربعة أيام في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي، بحضور آلاف المسؤولين والخبراء وصُنّاع القرار والمتحدثين العالميين المتخصصين في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مؤثرين عالميين وقادة التكنولوجيا.

ويشهد الملتقى مشاركة وفود من 15 دولة حول العالم، منها كوريا الجنوبية وكندا والهند وأستراليا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، و25 شركة عالمية، و18 جهة حكومية، و60 شركة ناشئة، ستستعرض حلولها ومشاريعها النوعية في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشاركة 20 جامعة ومؤسسة بحثية في جلسات وفعاليات الملتقى.

ويتضمن اليوم الأول لملتقى دبي للذكاء الاصطناعي أكثر من 50 جلسة وورشة عمل والعديد من التجارب النوعية التي تقدمها كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، لتعريف زوار الملتقى بأهم التقنيات المستقبلية.

وتشمل أجندة جلسات اليوم الأول جلسة بعنوان «الاتجاهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي» تنظمها شركة غارتنر ومؤسسة دبي للمستقبل، وجلسة «تحوّل مفهوم العمل في عصر الأنظمة المستقلة للذكاء الاصطناعي» تنظمها شركة مايكروسوفت، وجلسة «الأجهزة القابلة للارتداء ومستقبل الاتصال» تنظمها شركة ميتا، وجلسة «الذكاء الاصطناعي التوليدي بين النمو المتسارع والتصميم الواعي» تنظمها شركة يانغو، وجلسة «دور الميتافيرس والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل التعليم» تنظمها شركة أنيموكا براندز.

فعاليات أخرى

وتستضيف فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 10 آلاف مشارك من خبراء ومتخصصين من 100 دولة، وتتضمن أحداثه الأخرى أيضاً «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي» يومي 22 و23 أبريل في متحف المستقبل ومنطقة 2071، و«مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي» يومي 23 و24 أبريل في مدينة جميرا بدبي، وقمة «الآلات يمكنها أن ترى» يومي 23 و24 أبريل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل.

وتشمل الفعاليات الأخرى أيضاً «أسبوع الذكاء الاصطناعي في المدارس بدبي» من 21 إلى 25 أبريل، في مختلف مدارس الإمارة، و«هاكاثون أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» يوم 25 أبريل في أبراج الإمارات ومنطقة 2071 ومسرعات دبي للمستقبل، و«مؤتمر هيمس 2025 لتكنولوجيا الرعاية الصحية» يوم 23 أبريل في أبراج الإمارات بدبي، و«مؤتمر ابتكارات الذكاء الاصطناعي» من 22 إلى 24 أبريل 2025 في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وغراند حياة دبي.

شركاء «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»

تتضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين لأسبوع دبي للذكاء الاصطناعي: هيئة دبي الرقمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، كما تشمل قائمة شركاء الأسبوع أيضاً كلاً من ميتا، وآي بي إم، وغوغل، ومايكروسوفت، وغارتنر، وسويفت، وبي دبليو سي، وأوبن إيه آي، وإنفيديا، وبالانتير (Palantir)، وكوهير (Cohere)، وإيليفن لابز (ElevenLabs) وغيرها.

حمدان بن محمد:

• قبل أكثر من 10 أعوام وجّه محمد بن راشد بوضع كافة الخدمات الحكومية في هواتفنا، واليوم نخطو خطوة جديدة نحو المستقبل مع الذكاء الاصطناعي.

• سنقيس أداء القطاع الأكاديمي ونجاحه بتمكين الطلاب من الذكاء الاصطناعي، وسنحتفي بأفضل الشركات توظيفاً للقطاع في تنمية اقتصاد دبي.. هذا هو المعيار الجديد.