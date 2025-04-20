محمد بن زايد يشكر محمد بن راشد: برؤيتكم تثبتون للعالم أن الإمارات دولة استثنائية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" ، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، كما وجه سموه الشكر لفرق العمل الإماراتية المثابرة والمخلصة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" : "ما قصرتوا أخي بو راشد، برؤيتكم وجهود فرق العمل الإماراتية المثابرة والمخلصة والمؤهلة، تثبتون للعالم كل يوم أن الإمارات دولة استثنائية، مثلما أرادها الوالد المؤسس، زايد طيب الله ثراه، شكراً لكم ولكل المتفانين معكم من أبنائنا وبناتنا من أجل رفعة الإمارات وتقدمها".