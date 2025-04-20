منصور بن زايد ورئيس تشاد يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في قصر الإمارات بأبوظبي، رئيس جمهورية تشاد الصديقة محمد إدريس ديبي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى دولة الإمارات.

ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس التشادي، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة، واستعراض فرص تطويره بما يلبي تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام. وأقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء تكريماً للرئيس الضيف والوفد المرافق، حضرها الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.