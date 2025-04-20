حمدان بن محمد يزور مقر «الإمارات لتموين الطائرات»

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مقر شركة «الإمارات لتموين الطائرات» التابعة لمجموعة «الإمارات»، وهي إحدى أكبر شركات التموين الجوي على مستوى العالم، وتنتج أكثر من 250 ألف وجبة يومياً لرحلات جوية تنطلق من دبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الشركة الرئيس في مطار دبي الدولي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وخلال الزيارة، اطّلع سموه على العمليات التشغيلية المتقدمة التي تنفذها الشركة يومياً لخدمة أسطول طيران الإمارات وشركات الطيران العالمية المتعاملة معها، وخطط التوسّع والتحديث التي تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وجودة خدماتها، بما يواكب النمو القوي والمتواصل لحركة الطيران في دبي، ويعزز ريادتها عالمياً في قطاع السفر والنقل الجوي، ويؤكد مكانتها كنقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم.

كما استمع سموه خلال الزيارة إلى شرح مفصّل من الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات لتموين الطائرات» شهريار نوابي، حول مرافق الإنتاج المتطورة للشركة، والأنظمة الذكية المستخدمة في إدارة سلسلة الإمداد، وتقنيات حفظ وتوزيع الأغذية، إضافة إلى استعراض المبادرات البيئية الخاصة بتقليل الهدر وتحقيق الاستدامة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «شركة الإمارات لتموين الطائرات تمثل جزءاً جوهرياً من نجاح منظومة الطيران في دبي، فهي ليست فقط من أكبر مزوّدي خدمات التموين للطائرات في العالم، بل أيضاً مثال حي على كفاءة الإدارة الوطنية، والقدرة على التوسع المدروس، والالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار، ما يعزز من مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال النقل الجوي والخدمات اللوجستية».

وأضاف سموّه: «ما شهدناه اليوم من تطور تقني، وحوكمة تشغيلية، واستثمار في الكوادر البشرية والبنية التحتية، يؤكد أن دبي لا ترضى إلا بالمركز الأول، وأن كل مكون من مكونات منظومة الطيران في الإمارة يعمل بروح واحدة نحو هدف مشترك: أن تظل دبي الخيار الأول للمسافرين حول العالم».

وقد أبدى سمو ولي عهد دبي تقديره لما حققته شركة الإمارات لتموين الطائرات من إنجازات على أرض الواقع، ليس فقط في أرقام الإنتاج، بل في مستوى الجاهزية والمرونة والتعامل مع المتغيرات العالمية، وهو ما يعزز من مكانة دبي كمحور رئيس لحركة النقل الجوي العالمية.

وفي ختام الزيارة، عبّر سموه عن فخره بالكوادر الوطنية العاملة في الشركة، ودعا إلى مواصلة الاستثمار في الابتكار والتحوّل الرقمي، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالاستدامة البيئية كأولوية في خطط التطوير المستقبلية.

كما نشر سموه تدوينة على منصة «إكس» أمس، أعرب فيها عن شعوره بالفخر إزاء جهود فرق العمل الساعية دوماً للارتقاء بمستوى جودة الخدمات، مؤكداً تفرد منظومة الطيران في دبي.

وقال سموه في تدوينته: «تفقدت جانباً من عمليات (الإمارات لتموين الطائرات)، إحدى أكبر شركات التموين الجوي على مستوى العالم، وذلك خلال زيارة إلى مقر الشركة في دبي، واطلعت على مرافق الإنتاج المتطورة، وأنظمتها الذكية، ومعايير الجودة والابتكار التي توظفها في عملياتها اليومية، إلى جانب تبنّيها لأحدث ممارسات الاستدامة البيئية.. تُعدّ الشركة يومياً أكثر من 250 ألف وجبة لـ(طيران الإمارات) و100 شركة طيران عالمية أخرى».

وأضاف سموه: «فخورون بجهود فرق العمل الساعية دوماً للارتقاء بمستوى جودة الخدمات، بما يعكس تفرد منظومة الطيران في دبي».

حضر الزيارة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، وعدد من كبار مسؤولي الشركة.

يُذكر أن شركة «الإمارات لتموين الطائرات» تأسست في عام 2003، وتنتج أكثر من 250 ألف وجبة يومياً توفرها لرحلات جوية تنطلق من دبي، ويعمل بها أكثر من 14 ألف موظف.

وتقدم الشركة خدماتها لنحو 498 رحلة جوية يومياً. وتمتلك الشركة واحدة من أكبر منشآت التموين في العالم، وتتميز باستخدام تقنيات حديثة في الطهي والتغليف وسلاسل التبريد وإدارة الجودة وسلامة الأغذية.

حمدان بن محمد:

. «الإمارات لتموين الطائرات» جزء جوهري من نجاح منظومة الطيران في دبي، ومثال حي للقدرة على التوسع المدروس والالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار.

. كل مكون من مكونات منظومة الطيران في دبي يعمل بروح واحدة نحو هدف مشترك: أن تظل دبي الخيار الأول للمسافرين حول العالم.

. تقديري لما حققته شركة الإمارات لتموين الطائرات من إنجازات، ليس فقط في أرقام الإنتاج، بل في مستوى الجاهزية والمرونة والتعامل مع المتغيرات العالمية.