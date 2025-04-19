بقرار أصدره حمدان بن محمد
شيماء السويدي مديراً تنفيذياً «للفنون والتصميم» في «دبي للثقافة»
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2025، بتعيين شيماء راشد سيف راشد السويدي، مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 14 أبريل الجاري، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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