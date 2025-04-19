البريكي يصمم حلولاً مجتمعية لتعزيز حياة كبار المواطنين

صمم رئيس فريق ربدان التطوعي، سالم مبارك البريكي، حلاً مجتمعياً لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، والتضامن والتواصل بين مختلف أجيال المجتمع، عبر توفير جلسات لهم خارج المساجد في الأحياء السكنية، وحقق مشروعه المركز الأول في الدورة الثانية لمبادرة «ويّاكم» لمعالجة التحديات الاجتماعية في أبوظبي.

وتهدف الجلسات التي تحمل اسم «الليوان»، إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع وكبار المواطنين، ما يعزز شعورهم بالانتماء والمشاركة الفعّالة في المجتمع، ويمكن تضمين جلسات تثقيفية وصحية، لنقل المعلومات والمهارات الضرورية حول الصحة والأمان والرفاهية. وأوضح البريكي، أنه بدأ مسيرة عمله المجتمعي، عبر البحث عن مؤسسة أو جهة تتبنى هذه الممارسات، حيث توجه حينها إلى هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، وباشر مهام عمله متطوعاً عادياً، ثم ترقى إلى مساعد متطوع، وبعدها قائد برامج، إلى أن تم منحه شرف تأسيس فريق ربدان التطوعي.

وقال: «على مدى عامين متواصلين تمكّنا في فريق ربدان من أن يصل إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى أكثر من 700 شخص من كبار المواطنين والمواطنات، لافتاً إلى أن الفريق ينفذ العديد من البرامج المجتمعية، منها برنامج مواهب، الخاص بتنفيذ زيارات إلى منازل كبار المواطنين، للاطمئنان عليهم، بجانب تقديم ورش لتعليمهم آليات استخدام الخدمات الإلكترونية»، وشدد على أن للعمل التطوعي تأثيراً إيجابياً في كبار السن، حيث يمنحهم فرصة التفاعل مع الآخرين، ويتيح لهم كسب صداقات جديدة، ويعزز شعورهم بالاندماج والرفاهية النفسية، ويتيح لهم فرصة الإسهام بخبراتهم وحكمتهم.