مطلوب إطفائي مواطن.. تعرف إلى الشروط ؟

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة للعمل كإطفائي، محددة في منشور نشرته على موقعها الإلكتروني ، ثمانية شروط للتقديم على الوظيفة وهي أن يكون الشخص لائقا صحيا، وأن يجتاز الفحوصات والاختبارات المقررة ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا تجاوز 30 سنة، أن لا يقل الطول عن 180 سنتميتر والوزن عن 60 كيلو غرام، ألا يقل المؤهل عن شهادة الصف الثاني عشر، تقديم الشهادة الدالة على إنهاء متطلبات الخدمة الوطنية، وأن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن التسجيل على الرابط : https://ers.adcda.gov.ae/home/AllJobs