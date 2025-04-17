"التغير المناخي والبيئة" تحدد اشتراطات ورسوم استيراد حيوانات الرفقة

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة، الاشتراطات والإجراءات والرسوم الخاصة للحصول على إذن مسبق لاستيراد حيوانات الرفقة (قطط / كلاب) إلى دولة الإمارات، لافته إلى أنه يسمح للأفراد بالاستيراد بحد أقصاه عدد 2 من حيوانات الرفقة للفرد خلال العام، باستثناء حيوانات الرفقة المقيمة العائدة الى الدولة.

وذكرت أن خدمة استيراد حيوانات الرفقة تتيح إمكانية إحضار هذه الحيوانات إلى الدولة بعد الحصول على إذن استيراد صالح لمدة 90 يوماً من تاريخ الإصدار، ومن ثم فحص هذه الحيوانات في منفذ الدخول عند وصولها إلى الدولة والإفراج عنها يعد التأكد من مطابقتها لإذن الاستيراد والاشتراطات والمواصفات الفنية اللازمة.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن إجراءات الحصول على إذن الاستيراد، تتضمن التقديم على طلب عبر أي من قنوات تقديم الخدمة، يتطلب تسجيل حساب في نظام الخدمات الرقمية عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن ثم إنشاء الطلب، ودفع الرسوم، والحصول على إذن الاستيراد إلكترونياً، لافته إلى أن رسوم الخدمة تشمل 200 درهم لطلب إذن استيراد قطط كلاب للرأس الواحد، و500 درهم لطلب الإفراج عن الكلاب للرأس الواحد، و250 درهم طلب الإفراج عن القطط الأليفة للرأس الواحد.

وبينت أن شروط الاستيراد "يجب أن يكون لدى المنشأة ترخيص مزاولة نشاط حيواني يحتوي على نشاط استيراد وتصدير حيوانات الرفقة، أو نشاط مركز اكثار - حيوانات أليفة، ويسمح للأفراد بالاستيراد بحد أقصاه عدد 2 من حيوانات الرفقة للفرد خلال العام، باستثناء حيوانات الرفقة المقيمة العائدة الى الدولة، والحصول على اذن استيراد مسبق من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة (صلاحية إذن الاستيراد هي 90 يوماً فقط ولا يسمح باستيراد الحيوانات باستخدام إذن استيراد منتهي الصلاحية)، ويتم شحن القطط والكلاب وفقاً لشروط IATA لنقل الحيوانات الأليفة".

وتضمنت الشروط: "يجب أن تكون القطط والكلاب معرفة بشريحة إلكترونية دائمة، وأن يتطابق رقم الشريحة المذكور في الشهادة الصحية مع رقم الشريحة التي يحملها الحيوان، ويجب أن تكون القطط والكلاب المستوردة مصحوبة بشهادة صحية بيطرية مصدقة صادرة عن السلطات البيطرية المختصة في دولة التصدير تتضمن الافادات الصحية بما في ذلك بيان أنه تم فحص الحيوان ظاهرياً ولم تظهر عليه أية أعراض مرضية، ووثيقة التحصينات أو جواز سفر على أن يتضمن رقم الشريحة الإلكترونية للحيوان (Microchip) والوصف الكامل للحيوان (النوع، اللون، الجنس، تاريخ الميلاد) واستيفاءه لكافة التحصينات، وشهادة فحص صادرة من مختبر معتمد من السلطات المختصة في دولة التصدير في حال الاستيراد من الدول ذات المخاطر العالية _متضمنة البيانات الخاصة بتاريخ أخذ العينة وتاريخ وطريقة الفحص_ تفيد بأن الحيوانات قد أخضعت قبل شحنها لاختبار المعايرة للأجسام المناعية (Antibody Titration Test) لمرض داء الكلب".

وحددت الوزارة عدد من الاشتراطات لعودة حيوانات الرفقة التي غادرت الدولة وتشمل "يلزم الحصول على إذن استيراد لعودة القطط والكلاب المقيمة والتي غادرت الدولة وذلك وفقاً للاشتراطات الصحية والفنية التالية: أن يكون الحيوان حاصل على شهادة صحية بيطرية من الوزارة قبل مغادرة الدولة، وأن تكون معرفة بشريحة إلكترونية، وأن تكون مصحوبة بشهادة صحية بيطرية مصدقة صادرة عن السلطات المختصة في دولة التصدير، وأن يكون الحيوان محصن ضد داء الكلب قبل خروجه من الدولة وأن يكون تحصينه ساري المفعول حتى عودته، وفي حال انتهاء التحصين يعامل الحيوان معاملة الحيوان المستورد لأول مرة".

ونشرت الوزارة عبر خدمة استيراد حيوانات الرفقة العديد من الاشتراطات والأحكام التفصيلية الأخرى للتحصينات المطلوبة، وأكدت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد المقررة يتم إعادة حيوانات الرفقة الى بلد المنشأ وعلى نفقة المستورد أو مصادرتها.