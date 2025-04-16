"الإمارات للإعلام": إنشاء منصة لرصد مخالفات المحتوى الإعلامي

كشف مجلس الإمارات للإعلام، عن عمله حالياً على تنفيذ مشروع ريادي خاص بأنشاء "منصة لرصد مخالفات معايير المحتوى الإعلامي"، تمثل نقلة نوعية في ترسيخ دور المجتمع كشريك أساسي في صياغة مستقبل الإعلام المسؤول في دولة الإمارات.

وأشار مجلس الإمارات للإعلام في تقرير عرضة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بأنه يجري تصميم المنصة لتفعيل مشاركة مجتمع دولة الإمارات بمختلف شرائحه في متابعة المحتوى الإعلامي، بما يسهم في أن يكون صوت المجتمع حاضراً على مدار الساعة، لبناء بيئة إعلامية تعكس تطلعات المجتمع وتحافظ على هويته الوطنية الأصيلة.

وأجمل المجلس اهداف المنصة في تعزيز القيم الإيجابية في الفضاء الإعلامي، وحماية المجتمع من المحتوى غير الملائم، وضمان سلامة الأجيال القادمة، فضلاً عن إيجاد بيئة محفزة لصناعة محتوى هادف ومسؤول، والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي بما يعكس قيم الاحترافية والمصداقية، بجانب الإبلاغ عن المحتوى المضلل وغير الآمن.