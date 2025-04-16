انخفاض «الحرارة».. ورياح مثيرة للغبار والأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً آخر في درجات الحرارة، اليوم، مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، إذ تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً مع اضطراب موج البحر في الخليج العربي.

ودعا المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الغبار، وتجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وكذلك توخي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، وإغلاق الأبواب والنوافذ، لمنع دخول الغبار إلى المباني، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية.

وأوضح أن مناطق عدة في الدولة شهدت، أمس، رياحاً مثيرة للغبار والأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1500 متر.

من جانبها، دعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر خلال فترة التقلبات الجوية، وأكّدت أهمية إغلاق الأبواب لمنع دخول الغبار إلى المباني، واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة.