أنور قرقاش: أمن الأردن من أمننا.. وموقفنا ثابت لا يتغير

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف دولة الإمارات راسخ وثابت في وجه كل من يحاول النيل من أمن الأردن وازدهاره.

وقال قرقاش: "حفظ الله الأردن الشقيق من كل سوء وأدام عليه استقراره، موقفنا راسخ وثابت في وجه كل من يحاول النيل من أمنه وازدهاره."

وأضاف: دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وأمنهما مشترك.