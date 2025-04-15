بدء تلقّي طلبات المشاركة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب

أعلن «نادي دبي للصحافة» عن فتح الباب لتلقي طلبات المشاركة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الخامسة، اعتباراً من اليوم وحتى 15 مايو المقبل، لإتاحة الفرصة للمشاركة من كل أنحاء العالم العربي.

وكشف النادي عن إضافة فئات جديدة للجائزة لتصل إلى 12 فئة، حيث أُضيفت فئات الاقتصاد، والبودكاست، و«أفضل منصة إخبارية»، و«أفضل منصة للطفل»، إلى فئات الجائزة التي شملتها الدورات السابقة، وهي: «شخصية العام المؤثرة»، ريادة الأعمال، خدمة المجتمع والصحة، الرياضة، الثقافة، السياحة، الفنون والترفيه.

وأكّدت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا، أن الجائزة تستلهم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل الإعلام الرقمي، وتأكيد دوره الإيجابي في بناء المستقبل ونشر القيم والمفاهيم الإيجابية، كما تترجم توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في توثيق التعاون مع روّاد التواصل، لتأكيد توظيف شعبيتهم الكبيرة في ما يخدم الناس، ويقدم الأفكار النافعة لهم.

وأضافت: «تمضي الجائزة في تحفيز الأدوار الإيجابية لروّاد التواصل الاجتماعي، وتشجيع التميّز في تقديم محتوى رفيع المستوى وأفكار تخدم المجتمعات وتمكنها من اكتشاف طاقاتها الكامنة وطموحات مجتمعاتها نحو مستقبل أفضل، حيث رُوعي في فئات الجائزة التنوع والشمولية لتغطي مختلف أوجه الحياة».

من جانبه، أكّد مدير جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، جاسم الشمسي، أن الجائزة تتكامل مع المبادرات والمشاريع التي عمل عليها النادي منذ انطلاقه قبل أكثر من ربع قرن، لتصبح اليوم من أبرز الفعاليات الداعمة للعمل الإعلامي على الصعيد العربي، وفي مقدمتها «قمة الإعلام العربي» الذي حافظ على مكانته بوصفه التجمع المهني الأهم للعاملين في المجال الإعلامي، و«جائزة الإعلام العربي»، المنصة الأبرز للاحتفاء بالتميّز في عالم الصحافة التقليدية والرقمية عربياً.

وأوضح الشمسي أن تكريم الفائزين سيتم خلال شهر مايو المقبل ضمن أعمال «قمة الإعلام العربي» 2025، وأمام جمع يضم أبرز وأهم قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، مؤكداً أن اختيار الفائزين تم عبر سلسلة من التقييمات وفق معايير مهنية تشارك في وضعها مجموعة من أبرز الخبراء في مجال الإعلام الرقمي، وفي إطار كامل من الأمانة المهنية والموضوعية والحياد، لضمان اختيار أفضل من يستحق على مستوى العالم العربي الوصول إلى منصة التتويج.

وعن أسلوب الترشح للجائزة، أفادت عضو اللجنة التنظيمية لجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، سلمى المنصوري، بأن النادي يستقبل المشاركات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، إما بقيام المرشح نفسه بالتسجيل في الجائزة، وإما من خلال ترشيح آخرين له، إذا ما وجدوا فيه السمات والإنجازات التي تؤهله للمنافسة على الفوز بإحدى فئات الجائزة، وبما يتوافق مع متطلبات واشتراطات ومعايير الجائزة، وذلك عبر المنصة الرقمية https://dpc.org.ae/ar/asmis والتي يمكن من خلالها أيضاً الاطلاع على تفاصيل فئات الجائزة ومعاييرها.

وتأتي النسخة الخامسة من جائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» في وقت تتسارع تطورات التكنولوجيا الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأدوات التحليل الرقمي، وصناعة المحتوى، حيث تواصل الجائزة تحفيز المؤثرين على المبادرة إلى تطوير مهاراتهم، والابتعاد عن المحتوى السطحي أو المثير للجدل أو أي محتوى لا يتضمن قيمة حقيقية ومردوداً ذا تأثير إيجابي، والتركيز على تقديم الأفكار التي تخدم المجتمعات وتقدم لها قيمة مضافة حقيقية في مختلف المجالات.

مريم الملا:

. الجائزة تستلهم رؤية محمد بن راشد لمستقبل الإعلام الرقمي، وتؤكد دوره في بناء المستقبل.

جاسم الشمسي:

. اختيار الفائزين بعد تقييمات تعتمد معايير يشارك في وضعها خبراء في الإعلام الرقمي.

«دبي للصحافة»:

. تلقّي طلبات المشاركة في الجائزة يبدأ اعتباراً من اليوم ولمدة شهر.