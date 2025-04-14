الرئاسة السورية تنشر رسالة شكر من الرئيس أحمد الشرع إلى رئيس الدولة

نشرت الرئاسة السورية رسالة شكر وجهها رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جاء فيها ما يلي:

"بكل التقدير والامتنان، أتوجه بالشكر لأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة التي أحاطني بها خلال زيارتي اليوم. أعبر عن بالغ تقديري لما لمسته من حرص كبير على تعزيز علاقاتنا وتطويرها في مختلف المجالات. أدعو الله أن يديم على دولة الإمارات، قيادة وشعباً، نعمة الأمن والأمان والتوفيق، وأن تواصل مسيرتها نحو مزيد من الازدهار والتقدم".