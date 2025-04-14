محمد بن راشد يوجّه تحية لموظف في «الإقامة»: هذه دبي التي نريد

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحية إلى موظف في قطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، على مبادرته نحو مسافرة كانت في طريقها إلى الطائرة، بعدما لاحظ علامات الحزن على وجهها وتأثرها بوداع ابنها، إذ استوقفها وتبادل معها الكلام، ليعلم منها أنها عائدة إلى بلادها بعد إجازة قصيرة في دبي، بسبب ارتباطها بمواعيد صحية، وتمنّى لها الشفاء العاجل، طالباً منها العودة مجدداً إلى الإمارة في أقرب وقت ممكن، ما أحدث أثراً إيجابياً عميقاً في نفسها ونفس ابنها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تحية لمن يرسم ابتسامة أو يُدخل فرحة على قلب مراجع أو مسافر.. هذه دبي التي نريد».

وأكد الوكيل عبدالله البلوشي أن تصرّفه الإنساني مع المسافرة العربية ليس جهداً شخصياً، بل قيمة مؤسسية، مشيراً إلى أنه لاحظ الحزن والتوتر على ملامحها، فتدخل للتخفيف عنها.

وتوجّه البلوشي، في تصريح صحافي، أمس، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على كلماته «التي نعتز بها، والتي تُشكّل وسام فخر لنا، ودافعاً لبذل المزيد في خدمة الإنسان».

وأكد أن «ما حدث في ذلك الموقف لا يُمكن النظر إليه كجهد شخصي فحسب، بل هو امتداد طبيعي لقيم مؤسسية راسخة نعمل بها جميعاً».

وأضاف: «لاحظت على المسافرة علامات التوتر والحزن، وبهدف التخفيف عنها بادرتها بالابتسامة، وعلمت أنها قضت إجازة قصيرة في ضيافة ابنها لارتباطها بمواعيد صحية، فطلبت من الزملاء السماح لابنها بالدخول لتوديعها مجدداً، وحرصت على طمأنتها، ودعوتها للعودة إلى دبي بعد الانتهاء من العلاج».

وأكد أن هذه المواقف البسيطة في ظاهرها، تُجسّد في جوهرها نهجاً تعلمناه من قيادتنا الرشيدة، حيث يكون الإنسان أولاً، وتُصبح الرحمة والابتسامة جزءاً لا يتجزأ من أداء الواجب.

وعبّر عن امتنانه لمدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، ونائب المدير العام، اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، اللواء طلال الشنقيطي، ولجميع القيادات في «إقامة دبي» على دعمهم الدائم، وغرسهم ثقافة الخدمة المتميزة والإنسانية التي نلمسها في كل تفاصيل العمل.

محمد بن راشد:

• تحية لمن يرسم ابتسامة.. أو يُدخل فرحة على قلب مُراجع أو مسافر.