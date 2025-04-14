الدوريات السياحية في دبي.. نموذج للحداثة الأمنية

تقدم شرطة دبي نموذجاً فريداً في الدمج بين الحداثة الأمنية والترويج الحضاري، من خلال قسم الدوريات السياحية الذي بات عنصراً لافتاً في المشهد السياحي والأمني للإمارة، بأسطول يضم بعضاً من أرقى وأندر المركبات الفارهة في العالم.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد حارب محمد سعيد الشامسي، إن قسم الدوريات الأمنية السياحية، التابع لإدارة الشرطة السياحية، الذي تأسس عام 2014، يشكل إحدى أبرز واجهات شرطة دبي الحضارية في عيون السياح والمقيمين، مشيراً إلى أن القسم يمتلك دوريات فارهة تمثّل طرازات عالمية فريدة، تعكس ريادة الإمارة في دمج الأمن بالتكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أن القسم يهدف إلى تعزيز الوجود الشرطي في المناطق السياحية وأماكن التجمعات الكبرى، والإسهام في ترسيخ صورة شرطة دبي مؤسسةً أمنيةً عصريةً، من خلال آليات أساليب تعامل راقية.

وأوضح أن شرطة دبي عملت على تطوير أسطول متكامل من المركبات الفارهة، يشمل طرازات نادرة ومميّزة، منها لامبورغيني أوروس، وبيرفورمنتي، وأودي R8، وتسلا سايبر تراك، وألفا روميو، ومنصوري مرسيدس G63، ولوتس الترا R، وبنتلي كونتيننتال GT، وبوجاتي فيرون، وأستون مارتن فينتاج، إلى جانب طرازات أخرى تواكب أحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات الرياضية والفاخرة عالمياً.

وأشار إلى أن مهام الدوريات لا تقتصر على الوجود الميداني في المناطق الحيوية، بل تشمل كذلك المشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية والرسمية، وتمثيل شرطة دبي في المعارض والمنتديات الأمنية المحلية والدولية، والوجود في الفعاليات الرياضية الكبرى، والأنشطة البرية والشاطئية، إضافة إلى دعم المبادرات الحكومية والسياحية من خلال تعزيز الأمن السياحي.