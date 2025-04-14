4 مشاريع جديدة لـ «طرق دبي» تستهدف الانسيابية المرورية

أكّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ أربعة مشاريع جديدة خلال الشهر الجاري لتحسين الحركة المرورية، كما أكدت انتهاءها من مشروع جسر المشاة على شارع الشيخ راشد، الذي يُعدّ أول مشاريع الشهر الجاري، وهو ما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتوفير منطقة عبور آمنة ومريحة للمقيمين في المنطقة وزوارها.

ومن المقرر افتتاح الجسر، الذي يربط شارع الميناء (القادم من شارع الثاني من ديسمبر) بشارع الخليج باتجاه جسر إنفينتي في 19 من الشهر الجاري.

وستفتتح الهيئة أيضاً توسعتين سطحيتين، في 30 أبريل الجاري، الأولى على شارع الميدان باتجاه شارع الشيخ زايد، والثانية ضمن مشروع عود ميثاء.

وأشارت الهيئة إلى أن العمل جارٍ لتعزيز شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة في شوارع دبي، عبر تنفيذ الحلول المرورية التطويرية بشكل دوري، بحيث تواكب النهضة العمرانية والتطور الحضري المستدام، والطفرة السكانية، لتؤكد التزامها بتعزيز مكانة دبي لتتصدر طليعة المدن العالمية في الرفاهية وجودة الحياة.

وذكرت الهيئة عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن تطوير البنية التحتية والتحسينات في شبكات الطرق لا يتعلق بتخفيف الازدحام فقط، بل بتوفير الوقت والجهد على مستخدمي الطريق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة التنقل من خلال تطوير التصاميم الهندسية، وتوسعة الطرق، وإنشاء الجسور والأنفاق، إضافة إلى تحسين البنية التحتية الداعمة، مثل الإشارات الذكية وأنظمة التحكم المروري وجسور المشاة، حيث تهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة التنقل من خلال توفير طرق بديلة، وتحسين الربط بين المناطق الرئيسة، ما يسهل الوصول إلى الوجهات الحيوية، ويخفف الضغط على الطرق المزدحمة.