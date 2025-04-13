الوكيل عبدالله البلوشي: لاحظت الحزن والتوتر على وجه المسافرة وما حدث سلوك مؤسسي

أكد الوكيل عبدالله البلوشي الموظف بقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن تصرفه الإنساني مع المسافرة العربية ليس جهداً شخصياً لكنه قيمة مؤسسية مشيراً إلى أنه لاحظ الحزن والتوتر على ملامحها فتدخل للتخفيف عنها

وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على كلماته التي نعتز بها، والتي تُشكّل وسام فخر لنا ودافعًا لبذل المزيد في خدمة الإنسان.

وعبر عن امتنانه للفريق محمد المري، المدير العام، واللواء عبيد بن سرور، نائب المدير العام، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، ولجميع القيادات في إقامة دبي، على دعمهم الدائم وغرسهم لثقافة خدمة متميزة وإنسانية نلمسها في كل تفصيلة من تفاصيل العمل.

وأضاف أن ما حدث في ذلك الموقف لا يُمكن النظر إليه كجهد شخصي فحسب، بل هو امتداد طبيعي لقيم مؤسسية راسخة نعمل بها جميعًا. فقد لاحظت على المسافرة علامات التوتر والحزن، وبهدف التخفيف عنها، بادرتها بالابتسامة، ولاحظت أنها تودّع ابنها، فطلبت من الزملاء السماح له بالدخول لتوديع والدته، وحرصت على طمأنتها، ودعوتها للعودة مجددًا إلى دبي بعد الانتهاء من العلاج.

وأكد هذه المواقف البسيطة في ظاهرها، تُجسّد في جوهرها نهجًا تعلمناه من قيادتنا الرشيدة، حيث يكون الإنسان أولًا، وتُصبح الرحمة والابتسامة جزءًا لا يتجزأ من أداء الواجب.