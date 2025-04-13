خطة لتحويل 80% من رحلات «تاكسي دبي» إلى الحجز الإلكتروني

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «تاكسي دبي»، منصور رحمة الفلاسي، بأن الشركة تعمل على إعداد خطة استراتيجية بالتعاون مع منصة «بولت» العالمية الرائدة في مجال التنقّل الذكي، لتحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى نظام الحجز الإلكتروني.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن عدد مركبات شركة تاكسي دبي التي يمكن حجزها عبر منصة «بولت» يبلغ 700 مركبة أجرة، مخصصة حصراً للقادمين عبر مطارات دبي. وأضاف أن «تاكسي دبي» ستتمكن من تعزيز حضورها في سوق الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة، الذي تُقدَّر قيمته بنحو ستة مليارات درهم، ما يتيح لها الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في هذا القطاع الحيوي.

وتوقع أن تسهم الشراكة في زيادة مستوى التنافسية في السوق، وتوفير مزيد من الخيارات للمتعاملين، بما يرفع من جودة الخدمات والأسعار المقدمة، مشيراً إلى أن تقنيات «بولت» تركّز على تعزيز كفاءة تجربة التنقل وسلامة المستخدمين من خلال تقديم منظومة ذكية ومتكاملة للخدمات الرقمية، حيث توفّر واجهة تطبيق سهلة الاستخدام، وميزة تتبّع مباشرة للرحلات، إلى جانب مجموعة متنوّعة من خيارات.

وتابع: «سنوفر قريباً خدمات مركبات الأجرة على التطبيق»، مضيفاً أن «بولت» تُثبت كفاءتها التشغيلية من خلال متوسط وقت انتظار لا يتجاوز ثلاث دقائق، وهو ما يعكس فعالية الشبكة التشغيلية للمنصة، إذ تتميّز بعدد من الخصائص التقنية المتقدمة، منها نظام خرائط مخصص يضمن دقة تحديد المسارات، وميزات أمان مدمجة في التطبيق، مثل زر الطوارئ والتتبّع المباشر، إلى جانب نظام تقييم السائقين الذي يُسهم في الحفاظ على معايير الخدمة العالية، وضمان رضا المتعاملين.

وفي ما يتعلق بآلية الحجز، أوضح أن التطبيق متاح للتحميل على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، وبمجرد تثبيته على الهاتف الذكي، يمكن للمستخدم حجز خدمات الليموزين بسهولة. كما يتيح التطبيق خيارات متعددة، مثل الاختيار بين الخدمة الاقتصادية (بولت)، والخدمة المريحة Comfort، والفئة المميزة Premium، إضافة إلى خدمات المركبات الكبيرة، مشيراً إلى أن التطبيق يقدّم رحلات تاكسي المطار التي تُدار حصرياً من قبل «تاكسي دبي»، لخدمة الزوّار القادمين إلى الإمارة.

وأكد أن خطوات الحجز سهلة وبسيطة، حيث يتم اختيار نوع الخدمة، وتأكيد تفاصيل الرحلة، ثم الاستمتاع بتجربة حجز سلسة.