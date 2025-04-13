انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غداً

توقّع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة ابتداء من غدٍ، مع نشاط حركة الرياح، المثيرة للغبار والأتربة، على بعض مناطق الدولة. وذكر في نشرته الجوية أن الطقس اليوم سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتراوح سرعتها من 10كم/س إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وأشار إلى أن طقس غد، سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

ويستمر الطقس على الحال نفسها الثلاثاء، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح التي تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها تصل إلى 40 كم/س. أما طقس الأربعاء المقبل فيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية الشمالية، وصحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً. ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.