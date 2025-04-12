سيف بن زايد: الثقة الدولية العميقة بمصداقية الإمارات أدت لفوزها برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في "الإنتربول"

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الثقة الدولية العميقة بمصداقية الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني أدت إلى فوز الدولة برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وقال سموه في تغريدة عبر منصة "إكس":" الثقة الدولية العميقة بمصداقية دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني أدت إلى فوز الدولة برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"بنسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين في مدينة ليون بجمهورية فرنسا الصديقة."

وأضاف سموه : "هذه اللجنة ستضع الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول، والفوز النوعي في رئاستها جاء ليؤكد بأن الإمارات صوتٌ مسموع وشريكٌ موثوق في رسم مستقبلٍ أكثر عدلاً وأمناً للعالم."

وتابع سموه : "نبارك للمقدم دانة حميد المرزوقي هذا الإنجاز متمنين لها التوفيق والسداد."