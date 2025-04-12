سارة النهدي: موقف عابر.. نقطة التحوّل في حياتي

دأبت رائدة الأعمال الاجتماعية، عضو فريق الفرية التطوعي، سارة عبدالله النهدي، على تصميم وإطلاق مبادرات مجتمعية لدعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، منها مبادرة دعم كبار السن في المستشفيات «عطاء وحياة»، و«سواعد المستقبل»، و«يومنا هويتنا»، و«صدى الشباب»، وغيرها من المبادرات التي أهّلتها للحصول على المراكز الأولى في مسابقات تصميم الحلول الاجتماعية للتحديات البارزة.

وقالت النهدي لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت رحلتي في ميدان التطوع منذ الصغر، حين كنت أتحمس للمشاركة في أي فعالية مجتمعية، دون أن أعرف سبب شغفي بذلك، إلى أن وقعت عيني يوماً على مشهد في أحد المستشفيات لرجل مسنّ يحتاج للمساعدة ولا يجد من يعينه. ذلك الموقف كان نقطة التحوّل في حياتي، وأشعل داخلي شعلة لم تنطفئ إلى اليوم». وأضافت: «انطلاقتي الحقيقية من خلال مشاركتي في مبادرة (متطوعين إماراتيين في المستشفيات) لمساعدة كبار السن، التي لاقت نجاحاً واسعاً وأحدثت أثراً كبيراً، حيث تقوم على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الكامل لهذه الفئة، خصوصاً أن هناك مستشفيات لا يتوافر لديها طاقم طبي يتحدث اللغة العربية».

وتابعت النهدي: «أنا اليوم عضو في فريق تطوعي متخصص في خدمة كبار المواطنين (فريق الفرية). ومن خلاله أستمدّ طاقتي من كبارنا الذين يحملون في قلوبهم حكماً وتجارب لا تُقدّر بثمن، وأحرص دائماً على إشراكهم في المبادرات، وإدخال السعادة إلى قلوبهم، لأنني أؤمن بأن خدمتهم ليست واجباً فحسب، بل شرف ومسؤولية».