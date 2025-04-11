وزير الطاقة الأميركي يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى الإمارات

اختتم كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي، زيارته الرسمية الأولى لدولة الإمارات منذ توليه مهامه، والتي أكد خلالها على قوة العلاقات البنّاءة بين البلدين الصديقين، وعلى الدور المهم للتعاون في قطاع الطاقة وترسيخها، خاصةً في ضوء الالتزام المشترك للجانبين بدعم أمن الطاقة العالمي واستقرار أسواقها.

وخلال الزيارة التي استمرت يومين، عقد معالي كريس رايت، مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الصناعي في دولة الإمارات، بمن فيهم الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة"XRG"، و سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "القابضة" (ADQ)، و مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، و يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قال سلطان أحمد الجابر: "بفضل رؤية ودعم القيادة، تستمر "أدنوك" في مساهمتها الفعالة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مورِّداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة، ومساهماً أساسياً في دعم النمو والتقدم عالمياً"، مشيراً إلى العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط الدولة بالولايات المتحدة الأميركية، والتي تستند إلى التزامهما المشترك بضمان أمن الطاقة ودعم النمو والازدهار والتقدم.

وأضاف: "شكلت زيارة كريس رايت إلى دولة الإمارات خطوة مهمة لتعزيز الروابط بين البلدين وخلق فرص استثمارية جديدة، بما فيها المجالات العديدة التي يتيحها الترابط القوي بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، ونتطلع إلى التعاون مع وزارة الطاقة والإدارة الأمريكية لتحفيز مزيد من الاستثمارات في القطاع بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للعالم".

من جانبه، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "نرحب بكريس رايت، وزير الطاقة الأميركي في أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه مهامه، لقد جاءت الزيارة إلى دولة الإمارات في وقت مناسب، ما شكّل دفعة قوية لجهودنا الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة في بلدينا".

وأضاف: "خلال اليومين الماضيين، أجرينا مناقشات مثمرة من شأنها الارتقاء بالعلاقات الإماراتية-الأميركية إلى آفاق جديدة في مجالات متعددة، تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتجارة، والاستثمار، ونحن على ثقة بأن نجاح هذه الزيارة قد مهّد الطريق لمزيد من التعاون البنّاء بين بلدينا، ونتمنى للوزير رايت كل التوفيق في ما تبقى من جولته في منطقة الشرق الأوسط".

وزار وزير الطاقة الأميركي مقر شركة "أدنوك"، بالإضافة إلى عدد من منشآت الطاقة الاستراتيجية في دولة الإمارات من بينها "محطة براكة للطاقة النووية"، التي تلبي حالياً ما يصل إلى 25% من احتياجات الكهرباء في الدولة والتي تم تطويرها بموجب "اتفاقية 1 2 3" بين دولة الإمارات والولايات المتحدة للتعاون النووي السِلمي.

وشملت الزيارة حقل "شاه" التابع لـ"أدنوك" الذي تدير عملياته التشغيلية بالشراكة مع "أوكسيدنتال" الأميركية والذي يعد أحد أكبر المرافق من نوعه في العالم حيث ينتج أكثر من 1.45 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يومياً.

كما اطلع رايت خلال جولة بالطائرة المروحية على مشروع "محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية".

وساهمت زياراته إلى هذه المنشآت في تسليط الضوء، على أهمية الطاقة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والازدهار العالمي.

وتناولت الاجتماعات، بين معالي كريس رايت وقيادات قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في دولة الإمارات، فرص تعزيزالشراكات بين البلدين الصديقين، بما في ذلك في مجالات الترابط بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والتصنيع، حيث تتميزXRG، الشركة الإماراتية الجديدة للاستثمارات الدولية النوعية في قطاع الطاقة، بمكانة استثنائية تتيح لها القيام بدور رئيس في تطوير وتعميق الشراكات مع الولايات المتحدة في ضوء الحاجة إلى تلبية احتياجات الطاقة المتنامية نتيجةً لنمو وتطور مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.