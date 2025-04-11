أكد أن استقرار السودان يأتي عبر وقف الحرب

قرقاش: أداء متميز للدبلوماسية الإماراتية في "العدل الدولية" ضد الاتهامات الملفقة

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

قال الدكتور أنور  أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: "أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية في مواجهة اتهامات ملفقة وضعيفة هدفها الاستعراض الإعلامي".

وأضاف قرقاش في تغريدة على منصة "إكس": "الأهم أن تدرك حكومة الجيش السوداني أن الاستحقاق الحقيقي هو استقرار السودان، عبر استعجال وقف هذه الحرب ومسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وأرواح مواطنيها".

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