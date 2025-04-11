حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد نمضي نحو العُلا في دروب القيادة والريادة



أشاد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالرؤية الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع إكس": "على خطى محمد بن راشد، نمضي نحو العُلا في دروب القيادة والريادة… صنعت المجد، وقهرت المستحيل برؤيتك الاستثنائية وفكرك الخلّاق".

وتابع سموه قائلا: "أنت قائدنا ومعلمنا، بطموحاتك الكبيرة وعزيمتك التي لا تلين، ومعك وبك نعلم أن القادم أجمل".