لورا سانشيز: شرطة دبي متميزة في استخدام التقنيات الذكية

أشادت المُدرّسة في أكاديمية خفر السواحل الأرجنتينية، النقيب لورا نويليا سانشيز، بمستويات الأمن والأمان العالية التي تنعم بها إمارة دبي، مضيفة أن القيادة العامة لشرطة دبي «برعت بلا شك» في بناء منظومة شرطية متطورة وشاملة مدعومة بأحدث التقنيات الخدمية والأمنية.

وكشفت سانشيز، المشاركة في النسخة الثانية من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، أن تجربتها في دبي غيّرت نظرتها إلى مستقبل العمل الأمني.

وأضافت: «أشعر بأنني جزء من حدث استثنائي لا يقتصر على المحاضرات والورش، بل تجربة كاملة أبصرت فيها على مستوى جديد من الابتكار والتعاون الشرطي والأمني العالمي».

وخلال البرنامج، اجتمعت سانشيز تحت سقف واحد مع ضباط من 39 دولة يمثلون اختصاصات وثقافات وتجارب شرطية وأمنية متعددة، ما أتاح لها فرصة فريدة لبناء علاقات مهنية دولية.

وقالت: «من المميز حقاً أن أكون وسط مجموعة متنوّعة بهذا الشكل، كل ضابط جلب معه منظوره وتجربته الخاصة فتعلمنا من بعضنا بعضاً بقدر ما تعلمنا من محتوى البرنامج».

وتضيف سانشيز أن «شرطة دبي تميزت في استخدامها المتقدّم للتقنيات الذكية لتطوير عملياتها الأمنية والخدمية، كما ركّزت بشكل كبير على رفاهية كوادرها البشرية وصحتهم النفسية».

وقالت: «كشخص قادم من بيئة عسكرية وأمنية تقليدية، كان من المدهش أن أرى اهتمام شرطة دبي البالغ والمدروس بالصحة النفسية للكوادر البشرية ومعنوياتهم بقدر اهتمامها بالتميز التشغيلي والعملياتي، إنها رؤية قيادية نادرة وضرورية لقوى الأمن العصرية».

من مراكز شرطة ذكية SPS إلى غرفة القيادة والسيطرة المتطورة، شاهدت سانشيز في دبي نموذجاً متكاملاً للابتكار الشرطي والأمني، وهو ما أكّدته بقولها: «نجحت دبي في بناء منظومة شرطية متطورة وعملية، لتصبح نموذجاً لم أرَ مثله من قبل»، كما أعربت سانشيز عن إعجابها بالدعم الذي تقدمه شرطة دبي للعنصر النسائي، من تشكيل فِرَق تدخل سريع نسائية إلى تسلم مناصب قيادية في مختلف الإدارات والتخصصات.