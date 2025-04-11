رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز أمن الطاقة العالمي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، كريس رايت، الذي يزور الدولة ضمن جولة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحث سموه مع وزير الطاقة الأميركي، خلال اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمارات المشتركة في التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والنمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة.

وأكد سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها البناءة والممتدة مع الولايات المتحدة الأميركية، التي ترتكز على التعاون الفاعل لدفع التقدم والتنمية المشتركة، كما أكد سموه التزام الدولة بالإسهام في تعزيز أمن الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي لمصلحة الجميع.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف العتيبة، وعدد من المسؤولين.