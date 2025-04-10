حمدان بن محمد يفتتح "مجمع نافا شيفا للأعمال" التابع لموانئ دبي في مدينة مومباي

إفتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، "مجمع نافا شيفا للأعمال" التابع لموانئ دبي العالمية في مدينة مومباي، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، ويعتبر المشروع واحد من ثلاث مناطق عالمية المستوى أسستها موانئ دبي العالمية في الهند باستثمارات تزيد على 735 مليون درهم.

وتفقد سموه مرافق "مجمع نافا شيفا للأعمال"، وأثنى سموه على الدور الحيوي والملموس الذي تضطلع به موانئ دبي العالمية في المشهد التجاري العالمي، وإسهامها في تعزيز الحركة التجارية حول العالم بما تنفّذه من مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة حقيقية، منوهاً سموّه بالأثر الإيجابي المنتظر للمجمع الجديد في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع الهند.

ويوفر مجمع نافا شيفا للأعمال بالقرب من مدينة مومباي مليون قدم مربع من مساحات التخزين، بالإضافة إلى مليون قدم مربع أخرى ستتضمنها المرحلة المقبلة. ويوفر المجمع مساحات متخصصة تلبي احتياجات الصناعات المتنوعة، وهو جزء من شبكة موانئ دبي العالمية المكونة من 12 منطقة تخزين للتجارة الحرة - بما في ذلك مجمع تشيناي التجاري المتكامل في تاميل نادو ومنطقة كوشين الاقتصادية في كوتشي.