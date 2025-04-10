95% دقة وسرعة تقييم أصول الطرق في دبي

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقنية «الليدار» المتطورة، لرفع كفاءة تقييم حالة أصول الطرق، حيث تسهم التقنية في توفير دقة تصل إلى 95%، وسرعة تفوق التقييم البصري بنسبة 300%، ما يعزز جودة البيانات المستخدمة في تقنية التوأم الرقمي، ويطوّر استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، حسين البنا، إن التقنية تتيح تقييماً يومياً لمسافات تصل إلى 80 كيلومتراً، مقارنة بثلاثة كيلومترات بالأساليب التقليدية، بنسبة تحسن تبلغ 96%، ما يضمن مراقبة مستمرة للأصول وتحديث البيانات من دون التأثير في انسيابية الحركة المرورية.

وأوضح البنا أن «الليدار» يمكّن من رصد الأصول المرتفعة، مثل أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية واللوحات المرورية بأمان وفاعلية، إضافة إلى قدرته على الاستشعار حتى مدى 80 متراً، ما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل المخاطر المرتبطة بالفحوص اليدوية.

وأكّد أن التقنية تسهم في دعم مؤشر حالة الأصول (ACI) من خلال برمجة دقيقة لأعمال الصيانة التنبؤية وتحديد الأولويات، بما يحقق استدامة وكفاءة شبكة الطرق تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة عالمياً.