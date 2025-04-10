بحضور حمدان بن محمد.. «غُرف دبي» تنظم لقاء أعمال خاصاً في مومباي

بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نظمت غرف دبي لقاء أعمال خاصاً في مدينة مومباي، جمع لفيفاً من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين والهنود، وحضوراً رسمياً هندياً برئاسة وزير التجارة والصناعة في حكومة جمهورية الهند، بيوش غويال.

وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء، قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «يسهم كل من مكتب غرفة دبي العالمية في مومباي ومكتبها في بنغالور في تعزيز وتيرة نمو التجارة والاستثمار بين دبي والهند، حيث شهدت الحركة الاستثمارية بين دبي والهند ازدهاراً واضحاً خلال السنوات الخمس الماضية، وتركزت استثمارات دبي في الهند ضمن قطاعات النقل والتخزين، والعقارات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، فيما ركزت الشركات الهندية استثماراتها في دبي خلال الفترة ذاتها في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الأعمال والمنتجات الاستهلاكية».

وأكد المنصوري الالتزام بتعزيز جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً، وتحفيز مجتمع الأعمال المحلي على التوسع في الأسواق الدولية الواعدة.

وأضاف: «تسهم شبكة المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية بدور فعال في تعريف الشركات والمستثمرين الدوليين حول العالم بالفرص النوعية التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات، بالتزامن مع تحفيز الشركات متعددة الجنسيات للاستفادة من بيئة الأعمال المتطورة في الإمارة وميزاتها التنافسية العديدة».

كما شهد اللقاء كلمات ألقاها كل من وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المرّي، ووزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، أكدا خلالها على عمق روابط التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وما يشكله افتتاح المكتب الثاني لغُرف دبي في الهند من قيمة مضافة تسهم في فتح المزيد من فرص التعاون الداعمة للشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تقدم نموذجاً ملهماً للتعاون الدولي، مرسخةً نجاحها بجملة من الإنجازات المهمة، من أبرزها النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري البيني.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، إن منظومة العمل في الغرفة تستلهم رؤية القيادة الرشيدة وإيمانها بأن التجارة الدولية وتوطيد العلاقات مع الأسواق العالمية ركيزتان أساسيتان لمستقبل النمو الاقتصادي لإمارة دبي، مؤكداً حرص «غرفة دبي العالمية» على القيام بدور ملموس ومؤثر في تحقيق أهداف هذه الرؤية من خلال تعزيز الشراكات مع اقتصادات رئيسة مثل الهند، تأكيداً لدور دبي كمركز محوري للتعاون الدولي، وبما يخدم في فتح مسارات واعدة للشركات الإماراتية لاستكشاف فرص جديدة تمكنها من الانطلاق بأعمالها على نطاق عالمي واسع.

وأردف: «من خلال توسيع نطاق التعاون مع مجتمعات الأعمال عبر مختلف القطاعات، فإننا نطلق العنان للإمكانات التي يمكن أن تشكل مستقبلاً جديداً للتجارة العابرة للحدود، وبما يعزز القيمة المضافة لدبي كمركز ثقل استراتيجي للتجارة العالمية ونقطة وصل رئيسة وفعالة لتدفقاتها بين شرق العالم وغربه».

سلطان المنصوري:

. الشركات الهندية تستثمر في دبي ضمن قطاعات حيوية، أبرزها البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال.

سلطان بن سليّم:

. القيادة الرشيدة تؤمن بأن التجارة الدولية وتوطيد العلاقات مع الأسواق العالمية ركيزتان أساسيتان لمستقبل اقتصاد دبي.

. عبدالله بن طوق وبيوش غويال أكدا عُمق علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، والحرص على النهوض به في المرحلة المقبلة.