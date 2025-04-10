تخفيض سرعة طريقَي الشيخ خليفة بن زايد والمطار الدولي

أعلن مركز النقل المتكامل، عبر حسابه «أبوظبي للتنقل» على موقع «إكس»، عن تخفيض السرعة على كل من طريقَي الشيخ خليفة بن زايد الدولي وطريق أبوظبي – سويحان.

وخفض المركز السرعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي E11، من 160 إلى 140 كم/ ساعة، ابتداءً من 14 أبريل الجاري.

كما خفض السرعة على طريق أبوظبي – سويحان (طريق المطار الدولي ) E20 من 120 إلى 100 كم/ ساعة ابتداءً من التاريخ ذاته.